Сегодня трудно встретить человека, который не слышал о хюге – скандинавской концепции уюта, общения, благополучия и удовольствия. О жилом комплексе от LEV Development на Пасечной, что максимально воплощает все преимущества датского стиля жизни, который завоевал мир – читайте в материале.

Суета, скорость и постоянная торопливость – это атрибуты современного большого города, которые быстро утомляют и забирают всю энергию. В водовороте событий не хватает времени на размышления и наслаждение жизнью, а дом становится местом, где просто спишь между рабочими днями.

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ЖК HYGGE – это дом на Пасечной, который воплощает все скандинавские ценности и вырывает своих жителей из замкнутого круга, даря возможность насладиться неторопливой жизнью и прожить много счастливых мгновений.

Холл как часть дома

Хюге – это нечто скорее о атмосфере и опыте, чем о вещах. В ЖК HYGGE атмосфера чувствуется уже в холле, который тепло принимает жителей. Плита, которая внешне напоминает дерево, износостойкая краска на стенах в зонах максимальной проходимости людей, уникальное сочетание динамики помещений и концепции спокойного жилого комплекса – это наработки студии SAVYTSKYY design, которая воплотила сотни успешных проектов по всему миру.

В холле предусмотрено место для размещения детских колясок, паркинг велосипедов и место для зарядки электросамокатов, поэтому жителям не придется беспокоиться о таких бытовых мелочах.

Люстры в атриуме и подсветка-звездопад никого не оставят равнодушным, а зелень в сочетании с уникальным дизайном дарит ощущение свежести и гарантирует поднятия настроения каждый раз, когда вы возвращаетесь домой.

Особый интерьер и отказ от высоты в пользу комфорта

Многоэтажные "муравейники" совсем не вписываются в концепцию хюге. Компания LEV Development верна своим взглядам, поэтому ограничила себя высотой в 6-7 этажей несмотря на возможность строить "высотки".

ЖК HYGGE – это о завоевании сердец качеством, поэтому интерьер воплощает проектная Мастерская Беляева, которая обещает неповторимость каждой квартиры. Здесь легко жить по принципам хюге, ведь каждый квадратный метр продуман до мелочей, чтобы жители могли наслаждаться своей жизнью без спешки и суеты.

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Пространство возле дома и теплое общение с соседями

Хюге – это не только о домашнем уюте, но и об активном досуге. Именно поэтому LEV Development предусмотрела уличные тренажеры, которые позволят держать себя в форме, и современную детскую площадку, на которой дети смогут окунуться в веселый мир развлечений.

Также скандинавские ценности предусматривают дружеские отношения с соседями, наладить которые поможет специально оборудованная зона для барбекю с площадкой для приготовления блюд на открытом гриле, которой может воспользоваться каждый житель.

ЖК HYGGE – это дом, который окутает уютом, избавит от повседневных забот и позволит наполнить жизнь неторопливыми моментами счастья.

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