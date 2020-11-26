В ЖК HYGGE, что на улице Пасечной во Львове, появилась возможность приобрести или арендовать коммерческое помещение. Если вы давно мечтали открыть собственную кофейню, пекарню-кондитерскую, салон красоты, детский клуб, студию для занятий йогой или какое-то другое собственное дело – вам в ЖК HYGGE. Больше о новом предложении от LEV Development – читайте в материале.

Площади коммерческих помещений стартуют от 37 метров квадратных, информирует Дом 24.

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HYGGE – это новая концепция жилого пространства бизнес класса. Дом, в котором воплощен стиль жизни северных стран Европы,

– рассказывают в отделе продаж LEV Development.



Жители будут проводить время возле ЖК / Фото LEV Development

Каковы преимущества ЖК HYGGE

Проект рассчитан на 6-7 этажей. Его автором является мастерская Беляевых – которые постоянно завоевывают призовые места на топовых архитектурных конкурсах Украины и Европы. Дизайн холлов выполнен известным львовским дизайнером Марком Савицким и его командой.



Холл в ЖК HYGGE является настоящим произведением искусства / Фото LEV Development

В проекте предусмотрено место для размещения детских колясок, стоянка велосипедов и место для зарядки электросамокатов, люстры в атриуме и элементы подсветки, которые имитируют звездопад.

Что получит инвестор

Для коммерческих помещений отведен первый этаж жилого комплекса. Также предусмотрен подземный паркинг, что позволит освободить место для активного отдыха жителей.



Во дворе обустроят детскую площадку и уличные тренажеры / Фото LEV Development

Когда можно стартовать? ЖК HYGGE будет введен в эксплуатацию уже в конце 2020 года. Локация очень привлекательна для того, чтобы открыть собственное дело.



Вскоре в жилой комплекс заселяться люди / Фото LEV Development

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Детали и цены узнавайте по номеру +38 067 4000 148 или в отделах продаж LEV Development: