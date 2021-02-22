На берегу озера Тай в Китае планируется открытие новой культурной достопримечательности. Культурный центр разделен на два отдельных крыла, содержащих сочетание залов, образовательных помещений и галерей.

Проект принадлежит выдающемуся архитектору Кристиану де Портзампарку, который является лауреатом международной награды по архитектуре – Притцкеровской премии. Центр формируется в два крыла как ответ на водное месторасположение на пешеходной оси большого озера, где жилой район сталкивается с набережной.

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Лента из стали и алюминия извивается вокруг культурного центра залива Сучжоу.

Космический вид культурной сооружения / Фото Dezeen

Фасад здания покрыт металлической конструкцией длиной 500 метров.

Просветительский центр залива / Фото Dezeen

Металлическая лента образует восьмерку вокруг центра. Заметная конструкция объединяет два крыла здания. На данный момент для посетителей открыта смотровая площадка высотой в 40 метров.

Культурный комплекс окружен кафе и торговыми площадями / Фото Dezeen

Внутри северного крыла Культурного центра находится большое фойе, которое ведет к оперному театру на 1600 мест. Это крыло также включает зал на 600 мест, музыкальную консерваторию и кинотеатр.

Среди других просветительских помещений здесь есть оперный театр, два музея, образовательные помещения и молодежный центр.