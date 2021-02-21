От коммунизма – к культурному прорыву: проект реконструкции пирамиды в Тиране
У здания знаковой формы в центре албанской столицы было немало назначений: от восхваления коммунистического лидера к базе НАТО и телеклуба. Сейчас началось превращение заброшенного культурного памятника в прогрессивный и современный Центр искусства и техники.
Источник:Archdaily
Пирамида – бывший музей в албанской столице, возведенный в честь коммунистического лидера Энвера Ходжи.
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В свое время пирамида была самым дорогим сооружением, возведенным в Албании.
Пирамида в Восточной Европе / Фото Archdaily
Биография сооружения:
- 1988 – открытие пирамиды, которую прозвали "Мавзолеем Энвера Ходжи";
- 1991 – после падения коммунистического строя здесь открывается конференц-центр и выставочный зал;
- 1999 – во время войны в Косово – база НАТО;
- 2001г. – Top Channel использует сооружение как телецентр;
- 2021 – начало реконструкции сооружения.
Проект удивительных изменений / Фото Archdaily
Проект реконструкции принадлежит студии MVRDV. Сохраняя бетонную оболочку, вмешательство архитекторов откроет атриум и окрестности, тогда как различные кафе, студии и мастерские окружают центр вокруг.
Обновления сооружение – будет изюминкой столицы Албании / Фото Archdaily
Пирамида станет новым центром культурной жизни Тираны и знаковым зданием нового поколения.
Проект предусматривает бесплатное послешкольное образование для подростков по новым методам, таким как програмное обеспечение, робототехника, анимация, музыка и кино.
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