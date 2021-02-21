У здания знаковой формы в центре албанской столицы было немало назначений: от восхваления коммунистического лидера к базе НАТО и телеклуба. Сейчас началось превращение заброшенного культурного памятника в прогрессивный и современный Центр искусства и техники.

Пирамида – бывший музей в албанской столице, возведенный в честь коммунистического лидера Энвера Ходжи. Читайте также Наука в джунглях: в Мексике построят новый исследовательский музей В свое время пирамида была самым дорогим сооружением, возведенным в Албании. Пирамида в Восточной Европе / Фото Archdaily Биография сооружения: 1988 – открытие пирамиды, которую прозвали "Мавзолеем Энвера Ходжи";

1991 – после падения коммунистического строя здесь открывается конференц-центр и выставочный зал;

1999 – во время войны в Косово – база НАТО;

2001г. – Top Channel использует сооружение как телецентр;

2021 – начало реконструкции сооружения. Проект удивительных изменений / Фото Archdaily Проект реконструкции принадлежит студии MVRDV. Сохраняя бетонную оболочку, вмешательство архитекторов откроет атриум и окрестности, тогда как различные кафе, студии и мастерские окружают центр вокруг. Обновления сооружение – будет изюминкой столицы Албании / Фото Archdaily Пирамида станет новым центром культурной жизни Тираны и знаковым зданием нового поколения. Проект предусматривает бесплатное послешкольное образование для подростков по новым методам, таким как програмное обеспечение, робототехника, анимация, музыка и кино.