Длинные террасы: в Берлине построили дом с балконами, которые выступают за фасад – фото
В Берлине возвели два 8-этажных жилых комплекса, которые имеют обычные серые фасады, но главной особенностью является именно необычно длинные балконы. Помещения связаны между собой цокольным этажом, которые образуют два внутренних дворика.
Помещение хорошо вписывается в общий городской ландшафт, сообщает Archdaily.
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Цокольный этаж построен из сборных бетонных блоков, где жители паркуют велосипеды. Само здание рассчитано на 70 квартир по 4-5 единиц на этаж. 14 из квартир являются социальными и не имеют окон.
Балконы имеют бетонное основание и одну из стенок / Фото Archdaily
Фасад отличается вертикальными французскими окнами с частично встроенным парапетом, который отвечает требованиям освещения и вентиляции.
Крыша в доме не используется как терраса / Фото Archdaily
Балконы имеют по одной сплошной стенке и сделаны в виде сборных железобетонных блоков. Они распределены непоследовательно на всех этажах.
Сама конструкция балконов является причудливой, ведь они необычно далеко выступают за пределы фасада.
Велосипедный гараж здесь сделан на цокольном этаже / Фото Archdaily
Интерьеры отличаются своей белизной, кроме цокольного этажа, который частично окрашен в желтый.
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