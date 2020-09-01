В Берліні звели два восьмиповерхові житлові комплекси, які мають звичайні сірі фасади, але головною особливістю є саме незвично довгі балкони. Приміщення поєднані між собою цокольним поверхом, які утворюють два внутрішні дворики.

Приміщення добре вписується у загальний міський ландшафт, повідомляє Archdaily.

Зверніть увагу: Квіти в цеглі: в Амстердамі зведуть стильний та екологічний житловий хмарочос – фото

Цокольний поверх збудований зі збірних бетонних блоків, де мешканці паркують велосипеди. Сама будівля розрахована на 70 квартир по 4-5 одиниць на поверх. 14 з квартир є соціальними і не мають вікон.



Балкони мають бетонну основу та одну зі стінок / Фото Archdaily

Фасад вирізняється вертикальними французькими вікнами з частково з вбудованим парапетом, який відповідає вимогам щодо освітлення та вентиляції.



Дах в будинку не використовується як тераса / Фото Archdaily

Балкони мають по одній суцільній стінці і зроблені у вигляді збірних залізобетонних блоків. Вони розподілені непослідовно на всіх поверхах.

Сама конструкція балконів є химерною, адже вони незвично далеко виступають за межі фасаду.



Велосипедний гараж тут зроблений у цокольному поверсі / Фото Archdaily

Інтер'єри вирізняються своєю білосніжністю, окрім цокольного поверху, який частково пофарбований у жовте.

До слова: Будівля з дощовиками: в Таїланді перетворили бетонний будинок на привабливу конструкцію – фото

Дивіться більше фото будинків з Німеччини: