Между холмов и оливковых рощ на берегу Эгейского моря расположена прекрасная вилла, состоящая из открытых пространств и волшебных видов.

Для создания такого невероятного места владельцы сотрудничали с несколькими известными архитекторами. Были добавлены персонализированные штрихи к дому, которые сделали этот проект просто неповторимым.

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Дом с множеством открытых пространств, уникальным дизайном и персонализированными стильными штрихами. Этот престижный проект разработан, чтобы максимально открыть впечатляющий вид на окружающую сельскую местность, залив и соседний остров Спецес.

Множество водоемов – "изюминка" усадьбы / Фото JamesEdition

Рядом есть эксклюзивный пляжный клуб Amanzoe, жители могут свободно им пользоваться. Он расположен в живописном заливе с искрящимися бирюзовыми водами.

Замечательное пространство для отдыха / Фото JamesEdition

Вилла – это просторное, но уютное место, которое определяют оконные двери от пола до потолка с трех сторон, которые можно открыть в теплые дни, чтобы максимизировать вид на море.

Колонны являются призывом к древнегреческому стилю / Фото JamesEdition

Дизайн дома – это просторный и минималистичный стиль. Гостиная с центральным баром является идеальным местом для тихого аперитива или легкой пищи как в помещении, так и вне его.

Уютный интерьер / Фото JamesEdition

Греческая вилла – это замечательное сочетание минимализма и уюта, открытых пространств и покоя. Это замечательное пространство, где вдохновляет каждый угол.