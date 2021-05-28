Дом-горизонт: вилла в Парагвае удивляет изысканностью и местоположением

Местоположение дома имеет большое влияние на архитектуру здания и дизайнерские решения. Как студии Bauen удалось использовать место максимально выгодно – читайте в материале.

Город Сан-Бернардино славится своим рельефом и невероятными пейзажами, наслаждение которыми дарит неровный ландшафт.

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Получив заказ на проект, архитекторы решили использовать линию горизонта максимально эффективно.

Неравенство позволило легко построить бассейн / Фото Archdaily

Дом разделили на два горизонтальных уровня, в общем здание формируют 9 блоков. Все модули можно модифицировать.

Простота дизайна придает дому изысканности / Фото Archdaily

Благодаря легким конструкциям стен хозяева могут время от времени менять функционал пространств, что делает дом очень гибким к потребностям жителей.

Функциональность пространств / Фото Archdaily

Дом почти полностью создан из бетона, вмешательство в существующий ландшафт было минимальное. Это позволило сохранить замечательное окружающее пространство неприкосновенным.

Встреча рассвета / Фото Archdaily