Нидерландская студия архитектуры Waterstudio.NL создала электрическую яхту-виллу, которая будет автономной и сможет ходить по воде. 22-метровое судно в виде дома можно будет прикреплять ко дну или же самостоятельно передислоцировать на другое место.

Виллу назвали Arkup 75, а проект планируют реализовать рядом с каким-то из перенаселенных городов, пишет Dezeen.

Вас заинтересует: Рай на земле: на Мальдивах открыли огромный отель, который частично построен на воде

Основа виллы является гибридной, ведь дом может плавать как обычная яхта и легко противостоять морю. Но в случае возникновения шторма, помещение поднимают над водой 12-метровые сваи, которые крепятся ко дну.

Здание без проблем будет держаться на море / Фото Dezeen

Поскольку "Агкир" плавает, он может справляться с обычными волнами, но когда активируются сваи, дом выталкивается из воды,

– рассказал архитектор.

Так здание выглядит в статическом положении / Фото Dezeen

Вместе с гибридным фундаментом, помещение оборудовано электрической системой, работающей на солнечных батареях, а также технологией сбора дождевой воды, что делает дом автономным.

Солнечные панели охватывают всю крышу, чтобы обеспечить электроэнергией систему кондиционирования, приборы, освещение, и все другие операционне системы на борту.

Единственная проблема – отсутствие места для выращивания собственных продуктов / Фото Dezeen

Arkup 75 разработан так, чтобы напоминать гладкую прямоугольную прозрачную коробку, из которой открывается вид на океан, а стенки изготовлены из стекловолокна, имеют выдвижную террасу и большие раздвижные окна.

Так вилла выглядит внутри / Фото Dezeen

Вилла имеет жилую площадь 404 квадратных метра и, теоретически, может находиться в открытой воде пока какая-то из систем не выйдет из строя или закончится электроэнергия или вода.

Жители также получат террасу на "борту" / Фото Dezeen

К теме: Тающий Айсберг: в США на озере установили трамплин, который напоминает об изменениях климата – фото

По словам разработчика, проект еще не завершен до конца, и должен пройти проверку. Впрочем на будущее виллы на воде могут стать популярными из-за перенаселения городов и увеличения уровня воды в океане.