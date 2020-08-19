Нідерландська студія архітектури Waterstudio.NL створила електричну яхту-віллу, яка буде автономною та зможе ходити на воді. 22-метрове судно у вигляді будинку можна буде закріплювати до дна або ж самостійно передислокувати на інше місце.

Віллу назвали Arkup 75, а проєкт планують реалізувати поряд з якимось із перенаселених міст, пише Dezeen.

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Основа вілли є гібридною, адже будинок може плавати як звичайна яхта та легко протистояти морю. Але у разі виникнення шторму, приміщення підіймають над водою 12-метрові палі, які кріпляться до дна.



Будівля без проблем триматиметься на морі / Фото Dezeen

Оскільки "Аrkup" плаває, він може справлятись із звичайними хвилями, але коли активуються палі, будинок виштовхується з води,

– розповів архітектор.



Так будівля виглядає у статичному положенні / Фото Dezeen

Разом з гібридним фундаментом, приміщення обладнане електричною системою, що працює на сонячних батареях, а також технологією збору дощової води, що робить будинок автономним.

Сонячний панелі охоплюють весь дах, щоб забезпечити електроенергією систему кондиціонування, приладів, освітлення, та всіх інших операційних систем на борту.



Єдина проблема – відсутність місця для вирощування власних харчів / Фото Dezeen

Arkup 75 розроблений так, щоб нагадувати гладку прямокутну прозору коробку, з якої відкривається вид на океан, а стінки виготовлені зі скловолокна, мають також висувну терасу та великі розсувні вікна.



Так вілла виглядає всередині / Фото Dezeen

Вілла має житлову площу 404 квадратних метри і, теоретично, може перебувати у відкритій воді допоки якась із систем не вийде з ладу або закінчиться електроенергія чи вода.



Мешканці також матимуть терасу на "борту" / Фото Dezeen

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За словами розробника, проєкт ще не завершений до кінця, та має пройти перевірку. Втім на майбутнє вілли на воді можуть стати популярними через перенаселення міст та збільшення рівня води в океані.