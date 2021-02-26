Королевский комфорт и люксовый уют в доме, который может всегда быть рядом – мечта каждого, кто обожает путешествия. Уникальное домашнее пространство от Bowlus Road наполнено всеми необходимыми удобствами.

Дом на колесах используют как временное пристанище во время путешествия, но все чаще такие пространства используют как основное место жительства, которое можно расположить в любой точке земли.

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Кемпер Bowlus Road Chief известный как первый в мире алюминиевый туристический прицеп. Это дебют последней роскошной модели.

Кемпер – автомобиль или прицеп с жилыми помещениями, предназначенными для комфортного проживания. Удобства включают кухню, ванную комнату и одно или несколько спальных помещений.

Дизайнером прицепа является студия Bowlus Road / Фото Yanko Design

В новейшем доме на колесах предлагают ощущение путешествий вне сети, одновременно обеспечивая удобство современного мира.

Светоотражающий хромированный внешний вид дома на колесах / Фото Yanko Design

Дом оснащен проточной водой и фильтрованным воздухом, системой подогрева пола и большим литиевым аккумулятором, позволяющим недельные поездки вне сети. Изнутри Terra Firma привносит элегантность, оснащенную большим количеством высокотехнологичных функций.

Уютная спальня / Фото Yanko Design

Команда дизайнеров Bowlus Road Chief встроила систему фильтрации воды, которая использует угольные фильтры через двухступенчатый процесс фильтрации, гарантируя путешественнику свежую питьевую воду.

Комфортное пространство даже для животных / Фото Yanko Design

В кемпере продумано уникальное пространство для домашних любимцев. Terra Firma включила встроенную персональную кровать для домашних животных вместе с выдвижными мисками для еды и воды.