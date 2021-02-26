Дом на колесах: роскошный кемпер как уютный дом, который всегда с тобой
Королевский комфорт и люксовый уют в доме, который может всегда быть рядом – мечта каждого, кто обожает путешествия. Уникальное домашнее пространство от Bowlus Road наполнено всеми необходимыми удобствами.
Источник:Yanko Design
Дом на колесах используют как временное пристанище во время путешествия, но все чаще такие пространства используют как основное место жительства, которое можно расположить в любой точке земли.
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Кемпер Bowlus Road Chief известный как первый в мире алюминиевый туристический прицеп. Это дебют последней роскошной модели.
Дизайнером прицепа является студия Bowlus Road / Фото Yanko Design
В новейшем доме на колесах предлагают ощущение путешествий вне сети, одновременно обеспечивая удобство современного мира.
Светоотражающий хромированный внешний вид дома на колесах / Фото Yanko Design
Дом оснащен проточной водой и фильтрованным воздухом, системой подогрева пола и большим литиевым аккумулятором, позволяющим недельные поездки вне сети. Изнутри Terra Firma привносит элегантность, оснащенную большим количеством высокотехнологичных функций.
Уютная спальня / Фото Yanko Design
Команда дизайнеров Bowlus Road Chief встроила систему фильтрации воды, которая использует угольные фильтры через двухступенчатый процесс фильтрации, гарантируя путешественнику свежую питьевую воду.
Комфортное пространство даже для животных / Фото Yanko Design
В кемпере продумано уникальное пространство для домашних любимцев. Terra Firma включила встроенную персональную кровать для домашних животных вместе с выдвижными мисками для еды и воды.
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