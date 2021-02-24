Канадская пара открыла домашнюю компанию по изготовлению крошечного умного жилья. В своем бизнесе они предпочитают стабильную архитектуру и экологичное строительство.

Любители "крошечной жизни" Хизер и Кевин Фриц начали собственный бизнес-дизайн, чтобы сделать свой вклад в развитие инновационного, экологического и доступного жилья.

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Компания зарегистрирована под названием "Fritz Tiny Homes".

Деревянные панели и потолочные балки создают уютное пространство / Фото Dwell

Свой первый дом бизнесмены построили для своей семьи, он имел всего лишь 24 квадратных метра. Крошечный дом был с металлического шва и алюминия с текстурой дерева.

Открытые лестница ведет в спальню / Фото Dwell

Fritz Tiny Homes не предлагает покупателям моделей на выбор. Вместо этого компания сосредотачивается на высокотехнологичных решениях, которые будут долго служить.

Комфортная и светлая спальня / Фото Dwell

В дизайне создатели проекта ищут прогрессивные и стильные решения. Различные линии крыши придают архитектурный интерес, а окна с тремя панелями заливают интерьер солнечным светом, тогда как слой жесткой изоляции помогает эффективно обогревать и охлаждать помещение.

Красивый крохотный дом / Фото Dwell

Первая постройка пары имела такой успех, что они нашли покупателя еще до того, как дом был закончен.