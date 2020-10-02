На протяжении веков во всем мире люди предпочитали жить преимущественно в частных домах. Впрочем в последнее время односемейный дом с собственным газоном и гаражом перестал быть вершиной так называемой "американской" мечты. Каковы причины этого и почему мир уверенно идет к увеличению количества многоквартирных домов – читайте в материале.

Это явление касается всего западного мира, но лучше рассмотреть его будет на примере США, сообщает Archdaily.

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Жить за пределами городской суеты в небольшом частном домике – хоть и не было обязательным признаком статусности, но люди среднего класса и богачи в США традиционно проживают в частных домах.



Односемейных жилье стало слишком дорогим для американцев / Фото Archdaily

Однако социально-экономические условия постоянно менялись и сегодня американские города, которые имеют целые районы с односемейных, иногда одинаковых домов уже перестали так высоко цениться.

Причины

Непрактичность

Первой и самой важной причиной является жилищный кризис. На фоне стремительной урбанизации почти во всех странах мира, частные дома в черте города становятся слишком непрактичными. Другими словами – районы жилых многоэтажек способны вместить в несколько раз больше жителей, чем частные дома на той же площади.

Таким образом жизнь в городе становится неоправданно дорогой.



Открытка, которая призывает положить конец частным домам в США / Фото Archdaily

Деньги

Поколение, рожденное после 80-х, уже не столь стремится жить в отдельном домике. Ведь часто это означает брать ипотеку, которую придется выплачивать 10, 15 или и все 30 лет. Стиль жизни молодежи не способствует усидчивости, поэтому тратить столько собственных денег, чтобы оплачивать квадратные метры, где вы только ночуете – нелогично.

Как на это реагируют в США



На юге города имели больший процент частных домов / Фото Archdaily

В 1916 году Нью-Йоркская комиссия оценок обнародовала первую в истории страны карту, где жилые зоны крупных городов были разделены на частные и многоквартирные дома. Таким образом, еще тогда в США зафиксировали проблему, что только набирала обороты.

Еще более ста лет назад в каждом крупном городе США власти обязались строить больше многоквартирных домов. Однако спрос на жилье все равно опережал предложение, что привело к серьезному скачку цен на недвижимость в стране.

Поэтому несколько лет назад города начали искать другие способы увеличения жилой площади. Сегодня все чаще заброшенные клочки земли в центре, старые промышленные зоны и другие участки начали быстро застраивать высокими зданиями.

Без крайностей



Типичный дуплекс, который рассчитан на две семьи / Фото Archdaily

Несмотря на плюсы такой политики, архитекторы в США призывают не впадать в крайности. По словам экспертов, выбор не должен стоять между частным домиком и гигантским зданием на сотни квартир. Поэтому все чаще раздаются призывы строить больше дуплексов или триплекс – домов, которые предусматривают одновременное размещение 2-3 семей.

Результат



Один из нынешних проектов многоэтажки в США / Фото Archdaily

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Увеличение количества многоквартирных домов помогло по крайней мере сдержать жилищный кризис в США. Помогло и требование к застройщикам, которое предусматривает выделение определенного процента бюджетного жилья в каждом из домов. Это позволило купить собственную квартиру студентам или пенсионерам.