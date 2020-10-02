Протягом століть у всьому світі люди воліли мешкати переважно в приватних будинках. Втім останнім часом односімейний будинок з власним газоном та гаражем перестав бути вершиною так званої "американської" мрії. Які причини цього та чому світ впевнено іде до збільшення кількості багатоквартирних будинків – читайте в матеріалі.

Це явище стосується усього західного світу, але найкраще розглянути його буде на прикладі США, повідомляє Archdaily.

Цікаво: За скільки можна купити квартиру в Києві у 2020 році – ціна

Жити за межами міської метушні у невеличкому приватному будиночку – хоч і не було обов'язковою ознакою статусності, але люди середнього класу та багатії у США традиційно проживають у приватних будинках.



Односімейне житло стало занадто дорогим для американців / Фото Archdaily

Проте соціально-економічні умови постійно змінювались і сьогодні американські міста, які мають цілі райони з односімейними, подекуди однаковими будинками вже перестали так високо цінуватись.

Причини

Непрактичність

Першою та найважливішою причиною є житлова криза. На тлі стрімкої урбанізації майже в усіх країнах світу, приватні будинки в межах міста стають занадто непрактичними. Іншими словами – райони житлових багатоповерхівок здатні вмістити в кілька разів більше мешканців, аніж приватні будинки на тій самій площі.

Таким чином життя у місті стає невиправдано дорогим.



Листівка, яка закликає покласти край приватним будинкам у США / Фото Archdaily

Гроші

Покоління, що народжене після 80-х, вже не настільки прагне жити в окремому будиночку. Адже часто це означає брати іпотеку, яку доведеться виплачувати 10,15 або і всі 30 років. Стиль життя молоді не сприяє посидючості, тож витрачати стільки власних грошей, щоб оплачувати квадратні метри, де ви лише ночуєте – нелогічно.

Як на це реагують у США



На півдні міста мали більший відсоток приватних будинків / Фото Archdaily

У 1916 році Нью-Йоркська комісія оцінок оприлюднила першу в історії країни карту, де житлові зони великих міст були розділені на приватні та багатоквартирні будинки. Таким чином, ще тоді у США зафіксували проблему, яка лише збільшувала оберти.

Ще понад сто років тому у кожному великому місті США влада зобов'язалась будувати більше багатоквартирних будинків. Проте попит на житло все-одно випереджав пропозицію, що призвело до серйозного стрибка цін на нерухомість в країні.

Тож кілька років тому міста почали шукати інші способи збільшення житлової площі. Так, сьогодні все частіше занедбані клаптики землі у середмістях, старі промислові зони та інші ділянки почали швидко забудовувати високими будівлями.

Без крайнощів



Типовий дуплекс, що розрахований на дві сім'ї / Фото Archdaily

Попри плюси такої політики, архітектори у США закликають не впадати у крайнощі. За словами експертів, вибір не повинен стояти між приватним будиночком та гігантською будівлею на сотні квартир. Тож все частіше лунають заклики будувати більше дуплексів або триплексів – будинків, які передбачають одночасне розміщення 2-3 сімей.

Результат



Один з теперішніх проєктів багатоповерхівки у США / Фото Archdaily

Читайте також: У США розкритикували Трампа за скасування правила проти расової сегрегації в житловому фонді

Збільшення кількості багатоквартирних будинків допомогло принаймні стримати житлову кризу у США. Допомогла і вимога до забудовників, яка передбачає виділення певного відсотка бюджетного житла у кожному з будинків. Це дало змогу купити власну квартиру студентам чи пенсіонерам.