Будинок чи квартира: як американська мрія почала поступатися багатоповерхівкам – деталі
Протягом століть у всьому світі люди воліли мешкати переважно в приватних будинках. Втім останнім часом односімейний будинок з власним газоном та гаражем перестав бути вершиною так званої "американської" мрії. Які причини цього та чому світ впевнено іде до збільшення кількості багатоквартирних будинків – читайте в матеріалі.
Це явище стосується усього західного світу, але найкраще розглянути його буде на прикладі США, повідомляє Archdaily.
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Жити за межами міської метушні у невеличкому приватному будиночку – хоч і не було обов'язковою ознакою статусності, але люди середнього класу та багатії у США традиційно проживають у приватних будинках.
Односімейне житло стало занадто дорогим для американців / Фото Archdaily
Проте соціально-економічні умови постійно змінювались і сьогодні американські міста, які мають цілі райони з односімейними, подекуди однаковими будинками вже перестали так високо цінуватись.
Причини
Непрактичність
Першою та найважливішою причиною є житлова криза. На тлі стрімкої урбанізації майже в усіх країнах світу, приватні будинки в межах міста стають занадто непрактичними. Іншими словами – райони житлових багатоповерхівок здатні вмістити в кілька разів більше мешканців, аніж приватні будинки на тій самій площі.
Таким чином життя у місті стає невиправдано дорогим.
Листівка, яка закликає покласти край приватним будинкам у США / Фото Archdaily
Гроші
Покоління, що народжене після 80-х, вже не настільки прагне жити в окремому будиночку. Адже часто це означає брати іпотеку, яку доведеться виплачувати 10,15 або і всі 30 років. Стиль життя молоді не сприяє посидючості, тож витрачати стільки власних грошей, щоб оплачувати квадратні метри, де ви лише ночуєте – нелогічно.
Як на це реагують у США
На півдні міста мали більший відсоток приватних будинків / Фото Archdaily
У 1916 році Нью-Йоркська комісія оцінок оприлюднила першу в історії країни карту, де житлові зони великих міст були розділені на приватні та багатоквартирні будинки. Таким чином, ще тоді у США зафіксували проблему, яка лише збільшувала оберти.
Ще понад сто років тому у кожному великому місті США влада зобов'язалась будувати більше багатоквартирних будинків. Проте попит на житло все-одно випереджав пропозицію, що призвело до серйозного стрибка цін на нерухомість в країні.
Тож кілька років тому міста почали шукати інші способи збільшення житлової площі. Так, сьогодні все частіше занедбані клаптики землі у середмістях, старі промислові зони та інші ділянки почали швидко забудовувати високими будівлями.
Без крайнощів
Типовий дуплекс, що розрахований на дві сім'ї / Фото Archdaily
Попри плюси такої політики, архітектори у США закликають не впадати у крайнощі. За словами експертів, вибір не повинен стояти між приватним будиночком та гігантською будівлею на сотні квартир. Тож все частіше лунають заклики будувати більше дуплексів або триплексів – будинків, які передбачають одночасне розміщення 2-3 сімей.
Результат
Один з теперішніх проєктів багатоповерхівки у США / Фото Archdaily
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Збільшення кількості багатоквартирних будинків допомогло принаймні стримати житлову кризу у США. Допомогла і вимога до забудовників, яка передбачає виділення певного відсотка бюджетного житла у кожному з будинків. Це дало змогу купити власну квартиру студентам чи пенсіонерам.
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