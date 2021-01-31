Дом на лужайке: современный особняк с большим бассейном в Массачусетсе – фото
Дом, ставший одой современности, находится вблизи села Ленокс, что в Массачусетсе. Дом спроектирован как четыре соединенных павильона.
Источник: Harmonies Magazine
Проект дома принадлежит архитектурной студии Flavin Architects. Особенностью этой фирмы является тонкое чувство философии современной природы.
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Характерными признаками этого дома являются полное введение в ландшафт, современные материалы, максимальная прозрачность и – что самое главное – ощущение комфортабельности.
Великолепный ландшафт / Фото Harmonies Magazine
В доме предусмотрено несколько пространств для досуга: занятия спортом, кулинарии и спокойного отдыха.
Привлекательный бассейн / Фото Harmonies Magazine
Крыша склоняется к югу, ловя летнее солнце. Ее уникальная форма позволяет дождевой воде образовывать впечатляющий водопад во время сильных дождей.
Красивый экстерьер / Фото Harmonies Magazine
Центральный модуль имеет полностью открытую планировку. Он обеспечивает гостинную естественным светом и уютной атмосферой электрических подвесных светильников, напоминающих звезды, и теплом монументального камина.
Гостиная для теплых встреч и искренних разговоров / Фото Harmonies Magazine
Дом создан для пары со взрослыми детьми и внуками. Их главным желанием было разместить большую семью, не нарушая границ друг друга. Большой павильон выступает сердцем дома, занимая центр ансамбля. Именно здесь происходят семейные посиделки и дружеские вечеринки.
Этот дом – впечатляющий пример современной архитектуры, который не лишен вкуса и уюта.
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