Приют на склоне вулкана: эффектные фото зеркальной каюты
На склонах мексиканского вулкана Palo Huérfano построили уникальный дом – стеклянную кабину, которая сливается с невероятным окружающим ландшафтом.
Источник: Dezeen
Casa Etérea - это зеркальная каюта, которая полностью питается от природных ресурсов. Она расположена на склонах потухшего вулкана, находящегося неподалеку исторического города Сан-Мигель-де-Альенде.
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Дом в Мексике имеет полностью зеркальный фасад.
Стеклянный фасад прекрасно компонует с природой / Фото Dezeen
Творческий замысел зеркального дома принадлежит архитектору Prashant Ashoka, его главной идеей было полное единение с природой. Чтобы сохранить спокойствие природы, на зеркала было нанесено ультрафиолетовое покрытие, невидимое для людей. Такое решение предотвращает столкновение птиц с конструкцией здания.
Между 10 тысяч гектаров нетронутой природы / Фото Dezeen
Каюта имеет площадь 75 квадратных метров. Один из материалов, использованных в строительстве, являются вулканические породы, а стены изготовлены из местного кирпича. Перед тем как фасад "одели" в зеркальные панели, его обработали микроцементом.
С видом на вулкан / Фото Dezeen
Дом на вулкане полностью автономный. Здесь используют солнечные батареи и дождевую воду.
Захватывающий внутренний дворик / Фото Dezeen
Каюта образована двумя прямолинейными объемами, которые образуют широкую V-образную форму. Внутренний дворик имеет небольшой бассейн, который покрыт фантастической мозаичной плиткой.
Склоны потухшего вулкана / Фото Dezeen
Панорамные раздвижные двери открываются из спальни на внутренний дворик с бассейном, медная ванна окружена окнами от пола до потолка.
Отдых здесь просто наслаждение / Фото Dezeen
Каюта Casa Etérea – это еще один отличный способ доказать, что архитектурные возможности безграничны и с помощью правильных решений можно создать пространство, которое будет вливаться в природу и гармонично взаимодействовать с экосистемой.
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