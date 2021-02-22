Жилье рядом с Тихим океаном: новый квартирный комплекс в мексиканском пляжном поселке
В Мексике построили комплекс роскошных жилых резиденций с органическим и необычным стилем, который прекрасно подходит для побережья Тихого океана.
Источник:Archdaily
Жилой комплекс расположен в штате Герреро, Мексика. Генеральный план проекта предусматривает шесть квартирных зданий с тремя этажами в каждом, а также от пяти до восьми жилых домов.
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Площадь застройки составляет 7500 квадратных метров.
Органический стиль архитектуры / Фото Archdaily
Авторство проекта принадлежит студии Zozaya Arquitectos. Воспользовавшись расположением и географической морфологией земли, комплекс разместили ближе к океану. Таким образом удалось получить впечатляющий вид на океан, конфиденциальность между блоками и ориентацию на север, что деально подходит для уменьшения потребления энергии и обеспечения достаточного охлаждения комплекса.
Интеграция архитектуры и природы / Фото Archdaily
Проект отличается сказочным расположением и прекрасными пейзажами, а также наполнен разнообразными удобствами для жителей. Здесь предусмотрены крытая гаражная зона, семейный бассейн, административный офис и тренажерный зал.
Комплекс окружен садом и океаном / Фото Archdaily
Архитектурный стиль проекта сосредотачивается на использовании криволинейных стен на первых этажах и фасадах, а также плавных и динамичных объемах зданий. В строительстве использованы местные, природные материалы – речные камни, бамбук, сухие пальмовые ветви.
Уникальное расположение комплекса среди волн океана / Фото Archdaily
Ландшафтный дизайн проекта базировался на анализе и понимании местной экосистемы. Из-за дефицита воды в регионе комплекс имеет собственную станцию очистки остаточной воды.
Квартирный комплекс в Мексике – это прекрасное сочетание красивой, плавной архитектуры, райского расположения и прекрасного комфорта.
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