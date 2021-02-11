Дом-мост: как выглядит уникальный дом у лесах Канады
Дом в канадском лесу – это уже воплощение мечты. Но если уж есть возможность иметь уютный дом, то можно и добавить ему неповторимости.
Источник:Archdaily
Bridge House расположен в двух часах севернее города Торонто, на берегу озера Мэри в порту Сидней.
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Дом расположен над оврагом, между двумя большими кленовыми деревьями. Расстояние между склонами составляет 38 метров. Деревянный дом дополняет ландшафт и выступает его контрапунктом.
Уют в лесу / Фото Archdaily
Дом имеет два основных фасада. Один выходит на озеро, выступая как балкон, и позволяет восхищаться видами с высоты кроны деревьев. Другой выходит на лес и имеет большое отверстие, которое соответствует форме сооружения и отражает природные очертания оврага.
Наслаждение спокойствием и видами / Фото Archdaily
Местная древесина, которая использовалась при строительстве, перекликается с окружающим пейзажем. Внешне дом облицован некрашеным кедровым сайдингом, который проходит горизонтально, подчеркивая направленность объема на участке.
Замечательная обеденная зона / Фото Archdaily
Этот дом – олицетворение мечты уюта среди природы, о котором мечтает каждый из нас.
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