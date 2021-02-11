В Токио построят невероятную башню, которой прочат звание не только самого высокого, но и самого лучшего небоскреба Японии.

Sou Fujimoto объявил, что он и его фирма будут проектировать "Факельную башню" в Токио. Это небоскреб высотой в 380 метров, который должен стать самым высоким сооружением Японии.

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Проект является частью более широкой разработки, известной как "TOKYO TORCH" – комплекса, который будет включать другое многоэтажное сооружение ("Башня Токивабаши") и будет непосредственно связан с остановкой метро.

"TOKYO TORCH" объединяет активные пешеходные зоны на нижнем уровне с двумя башнями, в которых будут офисы, коммерческие и торговые точки, отель и смотровая площадка. "Torch Tower" будет олицетворять горящий факел.

Ночной вид комплекса завораживает / Фото Designboom

Смотровая площадка будет на высоте 300 метров, что позволит наблюдать впечатляющие пейзажи. Проект планируют завершить в 2028 году.

Смотрите презентацию японского комплекса будущего: