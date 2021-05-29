Домики у воды: необычный фасад волшебной виллы на берегу озера Мичиган

На живописной поляне рядом с озером спроектировали новый дом, в котором объединили европейскую минималистичную эстетику с изысканными деревянными деталями.

Дом в Мичигане создан для молодой пары, которая переехала в эту местность из Германии. Архитекторы студии Wheeler Kearns получили задание спроектировать помещение, где были бы объединены европейский традиционализм и американская практичность.

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В качестве отделочного материала для фасада был избран деревянный сайдинг. В термин сайдинг подпадают облицовочные панели, которые могут быть выполнены из различных материалов, но для крепления каждого из них необходимо предварительное создание опорного каркаса.

В доме на берегу озера использовали ацетилированный сайдинг. Этот тип деревянного сайдинга был выбран благодаря его долговечности и устойчивости к гниению.

Волшебный проект / Фото Сontemporist

Также здесь использовали кровлю из кедровой черепицы. Среди других элементов фасада – стены из стекла от пола до потолка, черные оконные рамы и пергола, которая обеспечивает затененное место для кухни и столовой у бассейна.



Замечательный дом / Фото Сontemporist

Интерьер дома включает деревянные потолки и пол с белого дуба. Это прекрасное место для семейной жизни.