Актер Дуэйн Джонсон, известный под именем "Скала" еще в прошлом году приобрел большую виллу в штате Джорджия. Имение обошлось кинозвезде в 9,5 миллионов долларов и состоит из огромного особняка и коттеджа смотрителя. Больше о вилле Дуэйна Джонсона читайте в материале.

Недвижимость расположена в штате Джорджия, недалеко от города Атланта, сообщает Mansion Global.

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"Скала" владеет здесь земельным участком площадью более 18 гектаров, на котором расположен особняк на 8 спален. Также здесь есть большой задний и передний двор с местом для гриля, бассейн, и отдельный коттедж для смотрителя за домом.



Когда-то здесь была конная ферма / Фото Morning Picker

Сама вилла была построена в 2002 году и имеет площадь в 1300 квадратных метров. В здании есть несколько каминов и собственный винный погреб.



Неизвестно насколько часто актер наведывается сюда / Фото Morning Picker

Интерьер виллы частично выполнен в стиле кантри с каменной, деревянной и кирпичной облицовкой.



Так выглядит прихожая в вилле / Фото Morning Picker

Коттедж смотрителя позади основного здания построен более 150 лет назад и служит не только домом для дворецкого, но и является фермой для лошадей. Неподалеку от дома расположен ипподром.

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Терраса здесь тоже оборудована камином / Фото Morning Picker