Дуэйн "Скала" Джонсон владеет роскошной виллой в Джорджии: фото дома
Актер Дуэйн Джонсон, известный под именем "Скала" еще в прошлом году приобрел большую виллу в штате Джорджия. Имение обошлось кинозвезде в 9,5 миллионов долларов и состоит из огромного особняка и коттеджа смотрителя. Больше о вилле Дуэйна Джонсона читайте в материале.
Недвижимость расположена в штате Джорджия, недалеко от города Атланта, сообщает Mansion Global.
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"Скала" владеет здесь земельным участком площадью более 18 гектаров, на котором расположен особняк на 8 спален. Также здесь есть большой задний и передний двор с местом для гриля, бассейн, и отдельный коттедж для смотрителя за домом.
Когда-то здесь была конная ферма / Фото Morning Picker
Сама вилла была построена в 2002 году и имеет площадь в 1300 квадратных метров. В здании есть несколько каминов и собственный винный погреб.
Неизвестно насколько часто актер наведывается сюда / Фото Morning Picker
Интерьер виллы частично выполнен в стиле кантри с каменной, деревянной и кирпичной облицовкой.
Так выглядит прихожая в вилле / Фото Morning Picker
Коттедж смотрителя позади основного здания построен более 150 лет назад и служит не только домом для дворецкого, но и является фермой для лошадей. Неподалеку от дома расположен ипподром.
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Терраса здесь тоже оборудована камином / Фото Morning Picker