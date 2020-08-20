Актор Дуейн Джонсон, який відомий під ім'ям "Скеля" ще минулого року придбав велику віллу у штаті Джорджія. Маєток обійшовся кінозірці у 9,5 мільйонів доларів та складається з величезного особняка і котеджу доглядача. Більше про віллу Дуейна Джонсона читайте в матеріалі.

Нерухомість розташована у штаті Джорджія, неподалік міста Атланта, повідомляє Mansion Global.

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"Скеля" володіє тут земельною ділянкою площею понад 18 гектарів, на якій розташований особняк на 8 спалень. Також тут є великі заднє та переднє подвір'я з місцем для гриля, басейн, та окремий котедж для доглядача за будинком.



Колись тут була кінна ферма / Фото Morning Picker

Сама вілла була побудована у 2002 році та має площу у 1300 метрів квадратних. В будівлі є кілька камінів та власний винний погріб.



Невідомо наскільки часто актор навідується сюди / Фото Morning Picker

Інтер'єр вілли частково виконаний у стилі кантрі з кам'яним, дерев'яним та цегляним облицюванням.



Так виглядає передпокій у віллі / Фото Morning Picker

Котедж наглядача позаду основного будинку збудований понад 150 років тому і служить не лише домом для дворецького, але й є фермою для коней. Неподалік від будинку розташований іподром.

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Тераса тут теж обладнана каміном / Фото Morning Picker