В самом сердце Нью-Йорка продолжается переоборудование офисного здания в жилой кондоминиум. Проект включает добавление десяти этажей на вершине имеющегося 20-этажного дома.

Здание расположено по адресу 685 Fifth Avenue. С вершины сооружения открывается впечатляющий вид на центр города Нью-Йорк. Проект разработан архитектурными компаниями BLG Holdings и Deutsche Financial.

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Площадь обновленного здания составит более 9 тысяч квадратных метров. Новое здание будет содержать четыре дуплекса, бассейн на крыше и общее пространство на 25 этаже, жилые помещения будут начинаться с шестого этажа.

Процесс строительства / Фото New York YIMBY

Проект включает добавление десяти этажей на вершине присутствующего 20-этажного дома, в результате чего общая высота сооружения увеличится на 105 метров.

Обновленный вид сооружения / Фото New York YIMBY

Стоимость строительства составляет 135 миллионов долларов. В планах разработчиков создать 69 новых кондоминиумов, разработанных компанией March & White и управляемых Mandarin Oriental Hotel Group. Нижние этажи займут торговые площади, которые будут отданы брендовым бутикам.

Современное состояние реконструкции / Фото New York YIMBY

Многочисленные прожекторы будут направлять вверх и освещать различные точки фасада, обрамляя особые архитектурные детали, которые сочетают старые и новые участки Пятой авеню 685 в целостное оформление.

По предварительным прогнозам, строительство планируют завершить в 2022 году.