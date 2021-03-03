Во времена пандемии много магазинов обанкротились из-за кризиса. Но есть вечные бренды, которые смогут устоять перед любыми испытаниями. О новом магазине Dolce & Gabbana в Сеуле – читайте в нашем материале.

Dolce & Gabbana – это бренд, который знает весь мир. Во времена пандемии у многих компаний, связанных с модой, возникли проблемы, но итальянцам удалось не только устоять перед новыми вызовами, но и думать о новых точках сбыта.

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Компания открыла новый магазин в Сеуле. Изящная стеклянная коробка расположена в городе Чонгдам-Донг, что в районе Кеннам.

Гламурная изящество / Фото Archdaily

Новое здание стала сочетанием любви к традициям и готовностью принять инновации.

Здание манит и приглашает зайти / Фото Archdaily

Над флагманским проектом работала архитектурная студия Жана Нювеля. Доменико Дольче и Стефано Габбана уже сотрудничали с ней по случаю выставки, состоявшейся в миланском Палаццо делла Раджионе в 2009 году.

Фантастический интерьер / Фото Archdaily

Легкая прозрачность стекла и интенсивный черный цвет стали символом абсолютной элегантности.

Новый магазин Dolce & Gabbana – это смелая ответ бренда на современные вызовы и готовность поражать своих поклонников при любых условиях.