Единство с природой: домики для наслаждения морем в Норвегии
В Норвегии спроектировали замечательные кабинки рядом с морем. Неприхотливые сооружения позволяют сполна насладиться природой.
Источник:Archdaily
Сьохольт – это маленький городок в живописной западной части Норвегии. Этот город имеет богатую историю и уже несколько веков является связующим звеном между сушей и морем.
Интересно Хронология королевской недвижимости: обзор домов принца Гарри и Меган Маркл
Lykta – это крошечные домики, которые позволят максимально насладиться всеми благами набережной рядом с океаном.
Сказочная локация / Фото Archdaily
Домики стали новым публичным пространством, которое привлекает не только далеких туристов, но и местных жителей.
Огонь – неизменный атрибут уюта / Фото Archdaily
Неприхотливость пространства, магия огня и волшебные пейзажи дарят посетителям незабываемый опыт.
Наслаждение природой / Фото Archdaily
Lykta – яркий пример эффективного использования пространства и создания красоты без большого бюджета.
Поделиться новостью