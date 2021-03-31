В Норвегии спроектировали замечательные кабинки рядом с морем. Неприхотливые сооружения позволяют сполна насладиться природой.

Сьохольт – это маленький городок в живописной западной части Норвегии. Этот город имеет богатую историю и уже несколько веков является связующим звеном между сушей и морем.

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Lykta – это крошечные домики, которые позволят максимально насладиться всеми благами набережной рядом с океаном.

Сказочная локация / Фото Archdaily

Домики стали новым публичным пространством, которое привлекает не только далеких туристов, но и местных жителей.

Огонь – неизменный атрибут уюта / Фото Archdaily

Неприхотливость пространства, магия огня и волшебные пейзажи дарят посетителям незабываемый опыт.

Наслаждение природой / Фото Archdaily

Lykta – яркий пример эффективного использования пространства и создания красоты без большого бюджета.