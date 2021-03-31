У Норвегії спроєктували чудові кабінки поруч з морем. Невибагливі споруди дозволяють сповна насолодитися природою.

Сьохольт – це маленьке містечко в мальовничій західній частині Норвегії. Це місто має багату історію і вже кілька століть є сполучною ланкою між сушею та морем.

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Lykta – це крихітні будиночки, які дозволять максимально насолодитися усіма благами набережної поруч з океаном.

Казкова локація / Фото Archdaily

Будиночки стали новим публічним простором, який приваблює не лише далеких туристів, а й місцевих жителів.

Вогонь – незмінний атрибут затишку / Фото Archdaily

Невибагливість простору, магія вогню та чарівні краєвиди дарують відвідувачам незабутній досвід.

Насолода природою / Фото Archdaily

Lykta – яскравий приклад ефективного використання простору та створення краси без великого бюджету.