Цьогоріч на перемогу у відомому конкурсі «eVolo Skyscraper Competition» змагалося близько 500 учасників. Призовий фонд конкурсу являє 5000 доларів. Найкращі роботи публікуються у популярних виданнях світу до прикладу The New York Times, The Huffington Post The Wall Street Journal.

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Проєкт вразив своєю інновацією та екологічним майбутнім.

Прекрасний план / Фото ZAXID.NET

Головний архітектор надихнувся деревом павловнії.

Павловнія – дерево щорічний приріст становить 3-5 метрів, а вже за п'ять років висота досягає – 20 метрів. По швидкості росту дереву немає рівних. Інша назва цього дивовижного дерева адамове чи алюмінієве.

За допомогою модифікації можна пришвидшити ріст дерева, досягнути більшої висоти й зробити із нього будь-яку форму.

Дивовижний проєкт / Фото ZAXID.NET

Як зазначає архітектор Guess Line Architects Андрій Лесюк, "За допомогою спеціальних направляючих можемо виростити хмарочос. Зараз ця ідея виглядає досить абстрактною, але насправді вона є досить реалістичною для майбутнього. Уявімо, що вчені зможуть винайти дерево, яке буде рости не у 5 разів швидше, як павловнія, а в 30-40 разів скоріше. Тоді можна за 15 років виростити цілий будинок, який не потребує ні будівельних матеріалів, який достатньо просто забезпечити добривами та водою."

Проєкт є поглядом у майбутнє, адже є надзвичайно екологічним, хмарочос не матиме негативного впливу на середовище.