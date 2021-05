В этом году за победу в известном конкурсе "eVolo Skyscraper Competition" соревновались около 500 участников. Призовой фонд конкурса составляет 5000 долларов. Лучшие работы публикуются в популярных изданиях мира, таких как The New York Times, The Huffington Post, The Wall Street Journal.

Читайте также Перетянутый консольной звездой: проект самого высокого жилого небоскреба в южном полушарии

Проект львовян поразил жюри своей инновационностью и экологическим будущим.

Прекрасный план / Фото ZAXID.NET

Главный архитектор вдохновился деревом павловнии.

Павловния – дерево, ежегодный прирост которого составляет 3-5 метров , а уже через пять лет высота достигает 20 метров. По скорости роста дереву нет равных. Другие известные названия этого удивительного дерева – адамово или алюминиевое .

С помощью модификации можно ускорить рост дерева, достичь большей высоты и придать ему любую форму.

Удивительный проект / Фото ZAXID.NET

С помощью специальных направляющих можем вырастить небоскреб. Сейчас эта идея выглядит довольно абстрактной, но на самом деле она является достаточно реалистичной для будущего. Представим, что ученые смогут изобрести дерево, которое будет расти не в 5 раз быстрее, как павловния, а в 30-40 раз быстрее. Тогда можно за 15 лет вырастить целый дом, не требующий ни строительных материалов, который достаточно просто обеспечить удобрениями и водой, – отмечает архитектор Guess Line Architects Андрей Лесюк.

Проект является взглядом в будущее, ведь он чрезвычайно экологичен. Небоскреб не будет иметь никакого негативного влияния на окружающую среду.