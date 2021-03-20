Вблизи австралийского Рокгемптона построили замечательный семейный дом. Конструкция рассчитана на небольшой бюджет, однако качество и уют сохраняются на высоком уровне.

OURHOUSEWANDAL – это отличный вариант семейного дома, который не требует большого бюджета, но гарантирует прекрасную семейную атмосферу.

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Площадь дома составляет 150 квадратных метров. Клиент архитектурных студий Design+Architecture и N Veenstra хотел, чтобы дом имел много открытых пространств и пробуждал чувство сельской атмосферы.

Уютная неприхотливость / Фото Archdaily

Дом расположен в пригороде Рокгемптона, что гарантирует превосходную экологию и красивое окружающую среду.

Открытый и светлый интерьер / Фото Archdaily

План дома не слишком глубокий, чтобы не прерывать взаимодействие с улицей. Это еще одно пожелание от клиента.

Простота дизайна не влияет на семейную атмосферу / Фото Archdaily

Жилые помещения имеют открытые планы и большие панорамным окна и двери. Большие свисающие карнизы дома, задняя палуба и стратегическая ориентация обеспечивают энергоэффективность здания и максимально используют вид на сад.

Открытые пространства – замечательное использование преимуществ климата / Фото Archdaily

Этот дом – прекрасный пример того, как за небольшой бюджет создать уютное семейное гнездышко, которое не захочется покидать.