Уютная простота: вариант бюджетного семейного дома из Австралии
Вблизи австралийского Рокгемптона построили замечательный семейный дом. Конструкция рассчитана на небольшой бюджет, однако качество и уют сохраняются на высоком уровне.
Источник:Archdaily
OURHOUSEWANDAL – это отличный вариант семейного дома, который не требует большого бюджета, но гарантирует прекрасную семейную атмосферу.
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Площадь дома составляет 150 квадратных метров. Клиент архитектурных студий Design+Architecture и N Veenstra хотел, чтобы дом имел много открытых пространств и пробуждал чувство сельской атмосферы.
Уютная неприхотливость / Фото Archdaily
Дом расположен в пригороде Рокгемптона, что гарантирует превосходную экологию и красивое окружающую среду.
Открытый и светлый интерьер / Фото Archdaily
План дома не слишком глубокий, чтобы не прерывать взаимодействие с улицей. Это еще одно пожелание от клиента.
Простота дизайна не влияет на семейную атмосферу / Фото Archdaily
Жилые помещения имеют открытые планы и большие панорамным окна и двери. Большие свисающие карнизы дома, задняя палуба и стратегическая ориентация обеспечивают энергоэффективность здания и максимально используют вид на сад.
Открытые пространства – замечательное использование преимуществ климата / Фото Archdaily
Этот дом – прекрасный пример того, как за небольшой бюджет создать уютное семейное гнездышко, которое не захочется покидать.
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