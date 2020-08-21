Группа анонимных художников из Швеции "AnonyMouse" устанавливает миниатюрные магазины, рестораны, аптеки на улицах разных европейских городов. Заведения "для мышей" предназначены для того, чтобы внести немного магии для прохожих.

Инсталляции впервые появились еще зимой 2016 года в городе Мальме на юге Швеции, пишет My Modern Met.

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Сегодня таких крошечных заведений уже 25, а расположены они на улицах городов Швеции, Франции и британского острова Мэн.



"Учреждения" появляются на цоколях зданий / Фото My Modern Met

Каждая инсталляция имеет большое количество деталей: крошечные витрины, фасады, вывески и даже маленькие велосипеды рядом с заведениями.

Для создания крошечных магазинов художники используют подручные мелкие предметы вроде спичечных коробков.



Среди инсталляций даже присутствует музыкальный магазин / Фото My Modern Met

Мы думаем, что большинству детей нравится представлять себе, что существует мир, параллельный нашему, где маленькие животные живут как мы, но используют то, что мы потеряли,

– говорят художники.

Художники работают только ночью и никогда не рассказывают на какой именно улице появится новая инсталляция.

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