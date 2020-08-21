Група анонімних художників зі Швеції "AnonyMouse" встановлює мініатюрні магазини, ресторани, аптеки на вулицях різних європейських міст. Заклади "для мишей" призначені для того, щоб внести трохи магії для перехожих.

Інсталяції вперше з'явились ще взимку 2016 року в місті Мальме, що на півдні Швеції, пише My Modern Met.

Зверніть увагу: План В: київський архітектор розробив будинок-сховище на випадок апокаліпсису – фото

Сьогодні таких крихітних закладів вже 25, а розміщені вони на вулицях міст Швеції, Франції та британського острова Мен.



"Заклади" з'являються на цоколях будівель / Фото My Modern Met

Кожна інсталяція має велику кількістю деталей: крихітні вітрини, фасади, вивіски і навіть маленькі велосипеди поряд із закладами.

Для створення крихітних магазинів художники використовують підручні дрібні предмети на зразок сірникових коробок.



Серед інсталяцій навіть присутній музичний магазин / Фото My Modern Met

Ми думаємо, що більшості дітей подобається уявляти собі, що існує світ, який паралельний нашому, де маленькі тварини живуть як ми, але використовують те, що ми загубили,

– кажуть митці.

Художники працюють лише вночі та ніколи не розповідають на якій саме вулиці з'явиться нова інсталяція.

Дивіться також: Поєднання сучасності та історії: в Британії вдихнули нове життя в старий замок – фото

Дивіться більше фото "закладів для мишей":