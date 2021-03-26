Фантастическая роскошь: невероятные фото самых дорогих домов, выставленных на продажу
В период пандемии много "звездной" недвижимости, одно обслуживание которой обходится в десятки тысяч долларов, стало бременем для кошельков своих владельцев. На рынке появились предложения, от которых захватывает дух.
Источник:Robb Report
Самые дорогие имения настолько разнообразны, что богатый людям нужно будет потратить много времени на размышления, чтобы сделать окончательный выбор. Недвижимость, которая воплощает самые смелые человеческие фантазии – далее в материале.
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Частные острова Ватувара, Фиджи
- 155 миллионов долларов
Основная привлекательность покупки недвижимости на островах Ватувара – возможность приобрести не только земельный участок площадью 2000 гектаров, а также комплекс роскошных вилл. Все они расположены на берегу острова Кайба. Предложение дарит возможность получить в собственность четыре острова с виллами и создать здесь фантастический частный курорт.
Райская красота / Фото Robb Report
Вилла Firenze, Беверли-Парк, Калифорния
- 160 миллионов долларов
Вилла Firenze – это величественная усадьба невероятной красоты. Атмосфера итальянской магии создается с помощью дизайна старинного палаццо. Дом имеет площадь 600 квадратных метров и расположен на земельном участке площадью 3 гектара. Открытый бассейн со статуями и зонами отдыха дополняет роскошную картину.
Атмосфера величественной Италии / Фото Robb Report
Ранчо Mesa Vista, Пампа, Техас
- 220 миллионов долларов
Ранчо Mesa Vista – огромное, невероятное поместье. Вместе со сказочным домом новые владельцы получат участок размером 26 тысяч гектаров в восточном Техасе.
Невероятная недвижимость / Фото Robb Report
Ранчо Aspen Valley, Аспен, Колорадо
- 220 миллионов долларов
Площадь недвижимости составляет более 1000 квадратных метров. На территории расположены восемь домиков и несколько эксплуатационных помещений, включая конюшню, гараж с помещением для снегоходов и другие зоны.
Уютное и величественное место / Фото Robb Report
Casa Encantada, Bel Air, Калифорния
- 225 миллионов долларов
Casa Encantada – редкая историческая недвижимость, возведенная известным архитектором Джеймсом Долэной в 1937 году. Изюминкой комплекса стали большие сады, которые имеют впечатляющую площадь в 1200 квадратных метров.
Уникальная недвижимость / Фото Robb Report
Ранчо Canyons, Колорадо
- 279 миллионов долларов
Имение в Колорадо можно приобрести сразу с несколькими автомобилями, особняком и ангаром для самолета. Среди живописной природы Колорадо расположена основная резиденция, которая имеет площадь 622 квадратных метра. Здесь также есть обсерватория, спа и художественная студия. Будущий покупатель может оставить всю мебель дома. Также на продажу выставлено 50 старинных автомобилей из личной коллекции владельца ранчо Хендрика.
Идеальное расположение резиденции / Фото Robb Report
Брустерськие ранчо, Техас
- 329 миллионов долларов
Брустер-ранчо – это невероятный земельный участок, площадь которого превышает размер Род-Айленда – самого маленького штата США. Собственность в районе Биг-Бенд в Техасе объединяет 22 объекта недвижимости, а территория дарит фантастические пейзажи и другие возможности взаимодействия с природой.
Невероятное место в окружении природы / Фото Robb Report
Дворец пузырей Пьера Кардена, Франция
- 390 миллионов долларов
Экстравагантное предложение Bubble Palace отличается своей исключительной архитектурой. Карден поручил венгерскому архитектору Антти Ловаги спроектировать дворец на побережье Канн в 1975 году. Имение построено как подражание доисторическим пещерам, где жили первые люди. Необычная недвижимость – это сеть круглых комнат общей площадью более 12 тысяч квадратных футов.
Неординарный дизайн / Фото Robb Report
Middle Gap Road, Гонконг
- 447 миллионов долларов
Дом имеет площадь 575 квадратных метров и расположен в эксклюзивном районе Гонконга Пик.
Минимализм и сдержанный стиль / Фото Robb Report
Bel Air, Калифорния
- 500 миллионов долларов
Имение в Нью-Йорке – это пример богатства и роскоши. Он имеет 20 спален и 30 ванных комнат. Также здесь есть пять бассейнов и шестиполосный боулинг, поэтому владельцам и гостям не придется скучать.
Пример богатства и величия / Фото Robb Report
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