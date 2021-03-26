В период пандемии много "звездной" недвижимости, одно обслуживание которой обходится в десятки тысяч долларов, стало бременем для кошельков своих владельцев. На рынке появились предложения, от которых захватывает дух.

Самые дорогие имения настолько разнообразны, что богатый людям нужно будет потратить много времени на размышления, чтобы сделать окончательный выбор. Недвижимость, которая воплощает самые смелые человеческие фантазии – далее в материале.

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Частные острова Ватувара , Фиджи

155 миллионов долларов

Основная привлекательность покупки недвижимости на островах Ватувара – возможность приобрести не только земельный участок площадью 2000 гектаров, а также комплекс роскошных вилл. Все они расположены на берегу острова Кайба. Предложение дарит возможность получить в собственность четыре острова с виллами и создать здесь фантастический частный курорт.

Райская красота / Фото Robb Report

Вилла Firenze, Беверли-Парк, Калифорния

160 миллионов долларов

Вилла Firenze – это величественная усадьба невероятной красоты. Атмосфера итальянской магии создается с помощью дизайна старинного палаццо. Дом имеет площадь 600 квадратных метров и расположен на земельном участке площадью 3 гектара. Открытый бассейн со статуями и зонами отдыха дополняет роскошную картину.

Атмосфера величественной Италии / Фото Robb Report

Ранчо Mesa Vista, Пампа, Техас

220 миллионов долларов

Ранчо Mesa Vista – огромное, невероятное поместье. Вместе со сказочным домом новые владельцы получат участок размером 26 тысяч гектаров в восточном Техасе.

Невероятная недвижимость / Фото Robb Report

Ранчо Aspen Valley, Аспен, Колорадо

220 миллионов долларов

Площадь недвижимости составляет более 1000 квадратных метров. На территории расположены восемь домиков и несколько эксплуатационных помещений, включая конюшню, гараж с помещением для снегоходов и другие зоны.

Уютное и величественное место / Фото Robb Report

Casa Encantada, Bel Air, Калифорния

225 миллионов долларов

Casa Encantada – редкая историческая недвижимость, возведенная известным архитектором Джеймсом Долэной в 1937 году. Изюминкой комплекса стали большие сады, которые имеют впечатляющую площадь в 1200 квадратных метров.

Уникальная недвижимость / Фото Robb Report

Ранчо Canyons, Колорадо

279 миллионов долларов

Имение в Колорадо можно приобрести сразу с несколькими автомобилями, особняком и ангаром для самолета. Среди живописной природы Колорадо расположена основная резиденция, которая имеет площадь 622 квадратных метра. Здесь также есть обсерватория, спа и художественная студия. Будущий покупатель может оставить всю мебель дома. Также на продажу выставлено 50 старинных автомобилей из личной коллекции владельца ранчо Хендрика.

Идеальное расположение резиденции / Фото Robb Report

Брустерськие ранчо, Техас

329 миллионов долларов

Брустер-ранчо – это невероятный земельный участок, площадь которого превышает размер Род-Айленда – самого маленького штата США. Собственность в районе Биг-Бенд в Техасе объединяет 22 объекта недвижимости, а территория дарит фантастические пейзажи и другие возможности взаимодействия с природой.



Невероятное место в окружении природы / Фото Robb Report

Дворец пузырей Пьера Кардена , Франция

390 миллионов долларов

Экстравагантное предложение Bubble Palace отличается своей исключительной архитектурой. Карден поручил венгерскому архитектору Антти Ловаги спроектировать дворец на побережье Канн в 1975 году. Имение построено как подражание доисторическим пещерам, где жили первые люди. Необычная недвижимость – это сеть круглых комнат общей площадью более 12 тысяч квадратных футов.

Неординарный дизайн / Фото Robb Report

Middle Gap Road, Гонконг

447 миллионов долларов

Дом имеет площадь 575 квадратных метров и расположен в эксклюзивном районе Гонконга Пик.

Минимализм и сдержанный стиль / Фото Robb Report

Bel Air, Калифорния

500 миллионов долларов

Имение в Нью-Йорке – это пример богатства и роскоши. Он имеет 20 спален и 30 ванных комнат. Также здесь есть пять бассейнов и шестиполосный боулинг, поэтому владельцам и гостям не придется скучать.

Пример богатства и величия / Фото Robb Report