В отдаленном уголке Шотландии продается частный необитаемый остров. Он окружен невероятным озером, крутыми скалами и густыми лесами.

Дикая земля под названием Олений остров расположена рядом озера Лох-Мойдарт, что на западном побережье Шотландского нагорья. Как отмечают аукционисты, на острове гарантирован покой от непрошеных гостей: он покрыт густыми лесами и скалами.

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Недвижимость описывается как уникальная инвестиционная возможность. Площадь острова составляет 11 акров, это около 4,5 гектаров. На продажу уникальную недвижимость выводит аукционный дом Future Property Auctions.

Потрясающий тайник / Фото Independent

Сказочный остров поколениями принадлежал горному клану Макдональд из Кланранальда – одному из самых знаменитых в Шотландии.



Волшебное место / Фото Independent

Необитаемый остров расположен на берегу чрезвычайно популярного морского озера, которое понравится инвесторам со всего мира.

Уникальная покупка по цене гаража в Лондоне / Фото Independent

На аукцион остров выходит по очень низкой цене – 80 тысяч фунтов стерлингов.

1 фунт = 1,39 долара

Для сравнения: в Лондоне по этой цене можно приобрести место для парковки автомобилей в гараже в Кенсингтоне или однокомнатную квартиру в Глазго.