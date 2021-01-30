Как феникс из пепла: удивительная реконструкция здания у Онтарио – фото
На месте сгоревшего пансионата в Южном Онтарио отстроили дом для отдыха. Изменения, которые произошли со зданием, впечатляют.
Источник: Dezeen
Дом проходит по контурам склона горы. Это волнистое двухэтажное жилье, изготовленное из дерева и стали, которое скрыто с помощью топографии.
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Эта резиденция задумана как природноориентованое бегство, которое можно разделить с семьей и друзьями.
Нетипичная крыша здания / Фото Dezeen
Проект разработан архитектурной студией PARTIZANS. На участке есть основной дом, павильон и бассейн.
Крыша сделана из согнутого дуба / Фото Dezeen
Чтобы облегчить процесс строительства, архитекторы построили 3D-сканирования места. Деревянная крыша покрывает павильон бассейна, который опускается вниз. На волнистой кровли также разместили ступеньки.
Удивительная форма сооружения / Фото Dezeen
24-метровый стеклянный фасад у бассейна имеет стеклянные двери, которые отодвигаются назад, чтобы открыть выход в сад.
Прекрасное место для отдыха / Фото Dezeen
PARTISANS применили уникальную изогнутую методику сжатия древесины для фасада дома и интерьеров. Эту технику используют в основном для производства мебели и музыкальных инструментов.
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