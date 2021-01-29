В Аргентине воплотили проект, который максимально приближает жителей к лесу. Дом в окружении природы и птиц может служить как прекрасным местом отдыха на выходные, так и постоянным местом жительства.

Источник: Archdaily

Главной идеей проекту была полная интеграция будущего здания в сосновый лес. Был подобран специальный участок-поляна, на котором и построили монолитный бетонный дом.

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Именно бетон взято за основной материал при строительстве здания.

Строгий вид дома / Фото Archdaily

Дом имеет площадь 195 квадратных метров. Панорамные окна в черном цвете выглядят стильно и вписываются в это место, а еще из них открывается великолепный вид.

Открытая веранда / Фото Archdaily

Создателем проекта является архитектурная студия Ebeca. Это дом для теплых встреч и разговоров, поэтому здесь в приоритете были общие пространства и интегрированные помещения.

Прекрасное расположение дома / Фото Archdaily

Несмотря на сдержанный и даже строгий вид дом наполнен деталями, которые будут создавать уют и комфорт. В декорировании для противовеса бетону использовали деревянные детали, а камин пригодится в зимний семейный вечер.