Тишина соснового леса: прекрасный вариант ландшафтной архитектуры в Аргентине – фото
В Аргентине воплотили проект, который максимально приближает жителей к лесу. Дом в окружении природы и птиц может служить как прекрасным местом отдыха на выходные, так и постоянным местом жительства.
Источник: Archdaily
Главной идеей проекту была полная интеграция будущего здания в сосновый лес. Был подобран специальный участок-поляна, на котором и построили монолитный бетонный дом.
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Именно бетон взято за основной материал при строительстве здания.
Строгий вид дома / Фото Archdaily
Дом имеет площадь 195 квадратных метров. Панорамные окна в черном цвете выглядят стильно и вписываются в это место, а еще из них открывается великолепный вид.
Открытая веранда / Фото Archdaily
Создателем проекта является архитектурная студия Ebeca. Это дом для теплых встреч и разговоров, поэтому здесь в приоритете были общие пространства и интегрированные помещения.
Прекрасное расположение дома / Фото Archdaily
Несмотря на сдержанный и даже строгий вид дом наполнен деталями, которые будут создавать уют и комфорт. В декорировании для противовеса бетону использовали деревянные детали, а камин пригодится в зимний семейный вечер.
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