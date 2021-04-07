Фермерский дом для отдыха: что вышло из конопляных стен и зеленой крыши
В Чехии построили прекрасную и уютную сельскую кабину. При строительстве сооружения использовали необычные материалы: коноплю для стен и яркую зелень – для крыши.
Источник:Сontemporist
Каюта для отдыха расположена в горном регионе с густым лиственным лесом. Ее спроектировала известная чешская фирма Atelier в городе Chřiby. Это невероятный природный и туристический парк площадью 335 квадратных километров.
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Дом посреди горного парка построен с помощью деревянного каркаса.
Милый домик / Фото Сontemporist
Основным материалом для строительства хижины была избрана конопля. Этот природный элемент имеет отличные изоляционные свойства, подвергается вторичной переработке, а также устойчив к вредителям, огню и плесени. Конструкция крыши позволяет разработать зеленую кровлю: это способствует взаимодействию с окружающей зеленью и утеплению дома.
Уютная хижина / Фото Сontemporist
Большие стеклянные двери с обеих сторон социальных зон дома наполняют интерьер естественным светом и открываются к палубе, которая окружает дом.
Прекрасное пространство / Фото Сontemporist
Внутри есть столовая и кухня. Ванная комната разработана с встроенной упалой ванной, а все остальные конструкции изготовлены из дерева.
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