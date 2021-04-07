Фермерський дім для відпочинку: що вийшло із конопельних стін та зеленого даху
У Чехії збудували прекрасну та затишну сільську кабіну. При будівництві споруди використовували незвичні матеріали: коноплю для стін та яскраву зелень – для даху.
Джерело:Сontemporist
Каюта для відпочинку розташована у гірському регіоні з густим листяним лісом. Її спроєктувала відома чеська фірма Atelier у місті Chřiby. Це неймовірний природний та туристичний парк площею 335 квадратних кілометрів.
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Будинок посеред гірського парку побудований за допомогою дерев'яного каркасу.
Милий будиночок / Фото Сontemporist
Основним матеріалом для будівництва хатини було обрано коноплю. Цей природний елемент має чудові ізоляційні властивості, піддається вторинному переробленню, а також стійкий до шкідників, вогню та цвілі. Конструкція даху дозволяє розробити зелену покрівлю: це сприяє взаємодії з навколишньою зеленню та утепленню будинку.
Затишна хатина / Фото Сontemporist
Великі скляні двері по обидва боки соціальних зон будинку наповнюють інтер’єр природним світлом і відкриваються до палуби, яка оточує будинок.
Прекрасний простір / Фото Сontemporist
Усередині є їдальня та кухня. Ванна кімната розроблена із вбудованою впалою ванною, а всі інші конструкції виготовлені з дерева.
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