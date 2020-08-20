Архитектурная фирма Gómez Platero разработала дизайн мемориала для увековечивания памяти умерших от COVID-19. Памятник в форме большого бетонного диска будет иметь минимальное влияние на окружающую среду, и будет иметь целью быть пространством для траура и размышлений.

Мемориал планируют построить на берегу океана в Уругвае, сообщает Archdaily.

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К достопримечательности не будет автомобильных подъездов – попасть сюда можно будет лишь с помощью длинной пешеходной дорожки. Бетонный диск будет иметь отверстие по центру, сквозь который будет виден океан. Идея состоит в том, чтобы посетители осознавали, что человек подчиняется природе, а не наоборот.



Основными в мемориале будут именно природные декорации / Фото Archdaily

Большинство конструкции соберут за пределами места строительства, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду.

Мемориал рассчитан на то, чтобы принимать до 300 посетителей одновременно (соблюдая текущие правила социального дистанцирования).



Конструкцию соберут за пределами строительной площадки / Фото Archdaily

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Конкретное место для постройки комплекса пока не выбрали, впрочем после старта работ мемориал предстанет через полгода.

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