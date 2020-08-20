Архітектурна фірма Gómez Platero розробила дизайн меморіалу для вшанування померлих від COVID-19. Пам'ятка у формі великого бетонного диска матиме мінімальний вплив на навколишнє середовище, та стане простором для жалоби та роздумів.

Меморіал планують побудувати на березі океану в Уругваї, повідомляє Archdaily.

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До пам'ятки не буде автомобільних під'їздів – потрапити сюди можна буде лише за допомогою довгої пішохідної доріжки. Бетонний диск матиме отвір по центру, крізь який буде видно океан. Ідея полягає у тому, щоб відвідувачі усвідомлювали, що людина підпорядковується природі, а не навпаки.



Основними в меморіалі будуть саме природні декорації / Фото Archdaily

Більшість конструкції зберуть за межами місця будівництва, щоб мінімізувати вплив на навколишнє середовище.

Меморіал розрахований на те, щоб приймати до 300 відвідувачів одночасно (дотримуючись поточних правил соціального дистанціювання).



Конструкцію зберуть за межами будівельного майданчика / Фото Archdaily

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Конкретне місце для побудови комплексу поки не вибрали, втім після старту робіт, меморіал постане за пів року.

Дивіться більше фото меморіалу жертвам коронавірусу: