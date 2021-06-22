Новый офис от студии TAA DESIGN стал украшением города Хошимин. В этом районе большинство офисных центров – многоэтажки, поэтому дизайнеры решили пойти другим путем, чтобы выделяться из общей картины.

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На две стороны фасада нового офиса целый день попадает солнце, что создает проблему нагрева помещения. Решить ее дизайнеры решили с помощью природы.

Все офисное здание покрыто зеленью / Фото Archdaily

Деревянная конструкция вокруг здания создает место для зеленой природы и уютные балконы для работников. Вместе с тем, конструкция не закрывает вид из окна на город.

Рабочее место, защищенное от солнца природой / Фото Archdaily

"Зеленое" решение позволило не только создать для работников максимально комфортные условия, но и выделить здание из общего вида района. Вероятно, идея дизайнеров продолжится и в других архитектурных объектах.

Новый офис сразу заметен / Фото Archdaily