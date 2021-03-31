Функциональная архитектура: масштабная стоянка на несколько этажей в Новой Зеландии
В городе Окленд создали функциональный фрагмент архитектуры, чтобы максимизировать эффективность работы порта. Новое здание поможет в развитии района и принесет большую пользу людям.
Источник:Archdaily
Новое сооружение улучшает пропускную способность автомобилей, движение в порту и приобретает форму городского художественного полотна. Здание стало местом для установки масштабных художественных инсталляций.
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Площадь застройки составляет 35 тысяч квадратных метров.
Уникальное сооружение / Фото Аrchdaily
Порты Окленда составляют костяк грузовой логистики и транспорта для Новой Зеландии. Новое сооружение – это больше, чем просто место для хранения транспортных средств. Здание будет служить катализатором для лучшего привлечения общественности в этот район набережной Окленда.
Невероятный фасад / Фото Аrchdaily
Уникальностью этого здания является 110-метровая цифровая световая стена. Она будет служить новейшей площадкой для масштабных выставок современного искусства.
Пространство для комфортной парковки / Фото Аrchdaily
Одновременно функциональное и эстетически приятное здание украшает набережную Окленда. Умная конструкция объекта обеспечивает компактность и эффективное использование пространства.
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