В городе Окленд создали функциональный фрагмент архитектуры, чтобы максимизировать эффективность работы порта. Новое здание поможет в развитии района и принесет большую пользу людям.

Новое сооружение улучшает пропускную способность автомобилей, движение в порту и приобретает форму городского художественного полотна. Здание стало местом для установки масштабных художественных инсталляций.

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Площадь застройки составляет 35 тысяч квадратных метров.

Уникальное сооружение / Фото Аrchdaily

Порты Окленда составляют костяк грузовой логистики и транспорта для Новой Зеландии. Новое сооружение – это больше, чем просто место для хранения транспортных средств. Здание будет служить катализатором для лучшего привлечения общественности в этот район набережной Окленда.

Невероятный фасад / Фото Аrchdaily

Уникальностью этого здания является 110-метровая цифровая световая стена. Она будет служить новейшей площадкой для масштабных выставок современного искусства.

Пространство для комфортной парковки / Фото Аrchdaily

Одновременно функциональное и эстетически приятное здание украшает набережную Окленда. Умная конструкция объекта обеспечивает компактность и эффективное использование пространства.