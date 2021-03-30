На одном из крупнейших канарских островов в Атлантическом океане –Тенерифе – расположен стильный и особый ресторан. Скульптурные деревянные плавники создают уютный и необычный интерьер для этого места.

Остров Тенерифе расположен у побережья Африки, территориально эта территория принадлежит Испании. Известная дизайнерская фирма Еstudi завершила строительство ресторана Ladon Brasa & Grill. Это уютное и комфортное место соблазняет привлекательными скульптурными элементами из дерева.

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Дизайн ресторана вдохновленный изображением дракона и греческой мифологией. Пространство включает большой зал, покрытый многочисленными деревянными планками.

Уникальный дизайн / Фото Сontemporist

Деревянные планки, каждая с различной формой, создают скульптурный элемент, который движется от стен к потолку. Деревянные элементы также дополняют мебель в ресторане, такие как обеденные столы и коричневые кожаные акценты.

Особое место / Фото Сontemporist

Среди других ключевых деталей ресторана – шикарный вестибюль со стенами и полами из вулканического камня. Изысканное пространство дополняют медные конструкции, черные керамические веса и большое изображение кожи дракона.

В другой части ресторана преобладает декор, напоминающий пепел и брызги земли, а также зеленый и красный цвета, символизирующие сердце дракона.