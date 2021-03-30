Деревянные плавники: привлекательный интерьер в испанском ресторане
На одном из крупнейших канарских островов в Атлантическом океане –Тенерифе – расположен стильный и особый ресторан. Скульптурные деревянные плавники создают уютный и необычный интерьер для этого места.
Источник:Сontemporist
Остров Тенерифе расположен у побережья Африки, территориально эта территория принадлежит Испании. Известная дизайнерская фирма Еstudi завершила строительство ресторана Ladon Brasa & Grill. Это уютное и комфортное место соблазняет привлекательными скульптурными элементами из дерева.
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Дизайн ресторана вдохновленный изображением дракона и греческой мифологией. Пространство включает большой зал, покрытый многочисленными деревянными планками.
Уникальный дизайн / Фото Сontemporist
Деревянные планки, каждая с различной формой, создают скульптурный элемент, который движется от стен к потолку. Деревянные элементы также дополняют мебель в ресторане, такие как обеденные столы и коричневые кожаные акценты.
Особое место / Фото Сontemporist
Среди других ключевых деталей ресторана – шикарный вестибюль со стенами и полами из вулканического камня. Изысканное пространство дополняют медные конструкции, черные керамические веса и большое изображение кожи дракона.
В другой части ресторана преобладает декор, напоминающий пепел и брызги земли, а также зеленый и красный цвета, символизирующие сердце дракона.
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