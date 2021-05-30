Функциональный комфорт: в Чили построили невероятную публичную библиотеку

Библиотеки начинают набирать большую популярность. Как выглядит пространство в Чили, которое погрузит в волшебный мир книг – смотрите в материале.

Новая библиотка стала украшением города Конститусьйон. Здание имеет площадь 350 квадратных метров.

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Архитектор Sebastián Irarrazaval хотел передать зданию местную атмосферу, ведь Конститусьйон расположен в центре производства древесины.

Внешне упор сделан на простоте / Фото Archdaily

Фасад-витрина открывает взорам прохожих уютную атмосферу и приглашает зайти внутрь.

Контраст интерьера с экстерьером / Фото Archdaily

Здание почти полностью сделано из дерева. Конструкция сборная и изготовлена из ламинированной сосны. Для того, чтобы придать внутреннему пространству ритма и сделать нагрузку и процесс строительства понятными, деревянные балки столбов сделали зримыми.

Фантастическое место для чтения / Фото Archdaily

Публичная библиотека – это прекрасное место для полезного времяпрепровождения и наслаждения от чтения.