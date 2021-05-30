Нова бібліотека стала окрасою міста Конститусьйон. Будівля має площу 350 квадратних метрів.

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Архітектор Sebastián Irarrazaval хотів передати будівлі місцеву атмосферу, адже Конститусьйон розташований у центрі виробництва деревини.

Ззовні наголос зроблений на простоті / Фото Archdaily

Фасад-вітрина відкриває поглядам перехожих затишну атмосферу та запрошує зайти всередину.

Контраст інтер'єру з екстер'єром / Фото Archdaily

Будівля майже повністю зроблена з дерева. Конструкція збірна і виготовлена ​​з ламінованої сосни. Для того, щоб ритмізувати внутрішній простір і зробити навантаження та процес будівництва зрозумілими, дерев’яні балки стовпів зробили видимими.

Фантастичне місце для читання / Фото Archdaily

Публічна бібліотека – це чудове місце для корисного проведення часу та насолоди від читання.