Нова бібліотека стала окрасою міста Конститусьйон. Будівля має площу 350 квадратних метрів.
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Архітектор Sebastián Irarrazaval хотів передати будівлі місцеву атмосферу, адже Конститусьйон розташований у центрі виробництва деревини.
Ззовні наголос зроблений на простоті / Фото Archdaily
Фасад-вітрина відкриває поглядам перехожих затишну атмосферу та запрошує зайти всередину.
Контраст інтер'єру з екстер'єром / Фото Archdaily
Будівля майже повністю зроблена з дерева. Конструкція збірна і виготовлена з ламінованої сосни. Для того, щоб ритмізувати внутрішній простір і зробити навантаження та процес будівництва зрозумілими, дерев’яні балки стовпів зробили видимими.
Фантастичне місце для читання / Фото Archdaily
Публічна бібліотека – це чудове місце для корисного проведення часу та насолоди від читання.