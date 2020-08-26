Часто на различных архитектурных конкурсах комиссия отвергает действительно интересные и стоящие проекты. Проигнорированные объекты инфраструктуры, футуристические жилые комплексы или парки чаще всего так и остаются в папках на личных компьютерах архитекторов. Вашему вниманию 5 самых интересных нереализованных или отвергнутых проектов со всего мира.

Сюда вошли проекты из ОАЭ, Индии и Германии, сообщает Archdaily.

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5 нереализованных проектов со всего мира

"Луковый" дом / ОАЭ



Дом приспособлен до экстремальных климатических условий / Фото Archdaily

Дизайн частного дома, который разработан в Абу-Даби, позволяет повысить энергоэффективность постройки и ее способность выдерживать пустынные условия. Умный фасад регулирует попадание солнечного света в здание, а также способен удерживать тепло внутри во время холодных ночей.

Столовая башня / Индия



Это самая дружественная к экологии разработка / Фото Archdaily

Проект демонстрирует архитектурный ответ на современные климатические проблемы. Проект офиса представляет многоэтажную башню как серию сложенных павильонов в ответ на тропический климат. Концепция разделяет рабочее и жилое пространство и добавляет на каждый этаж зеленые насаждения.

Пешеходный мост / Германия



Именно из-за минимализма проект решили отвергнуть / Фото Archdaily

Schlaich Bergermann Partner, LAVA и Latz + Partner завоевали победу в международном конкурсе на проектирование нового пешеходного и велосипедного моста через реку Некар в Гейдельберге. Язык дизайна элегантный, минималистичный, сдержанный. С помощью щедро изогнутых линий мост обеспечивает доступ велосипедистов и пешеходов с севера на юг. Мост длиной 700 метров – это такая "тропа", связывающая городские районы по обе стороны Некара.

Футуристическая школа / Испания



Данный проект меняли под противоэпидемиологические мероприятия / Фото Archdaily

Это учебное заведение разработано для будущего, которое должно противостоять последствиям изменений климата, разрушительной человеческой деятельности, пустыням и истощению ресурсов. Новая экосистема, построенная над уровнем земли, представляется как помещение для средней школы после пандемии.

Здесь предусмотрена социальная дистанция и санитарные средства. Каждый класс в школе изолирован и имеет связь с остальной частью помещения с помощью системы "умных" коридоров.

Реновация цементного завода / Китай



Эта разработка сумела дойти до финала конкурса / Фото Archdaily

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Нереализованный проект реконструкции старого цементного завода в Пекине. Здание расположено в Хуайро, пригороде Пекина, окружено горами и уникальным парком. Разработка адаптирует цементные силосные структуры, коридоры с воздушными трубами, фасадные конструкции из красного кирпича. В то же время здесь добавят новые функции для повышения жизнеспособности парка.