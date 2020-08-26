Часто на різних архітектурних конкурсах, комісія відкидає справді цікаві та вартісні проєкти. Проігноровані об'єкти інфраструктури, футуристичні житлові комплекси чи парки найчастіше так і залишаються в теках на особистих комп'ютерах архітекторів. До вашої уваги 5 найцікавіших нереалізованих або відкинутих проєктів з усього світу.

Сюди увійшли проєкти з ОАЕ, Індії та Німеччини, повідомляє Archdaily.

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5 нереалізованих проєктів з усього світу

"Цибулевий" будинок / ОАЕ



Будинок пристосований до екстремальних кліматичних умов / Фото Archdaily

Дизайн приватного будинку, який розроблений в Абу-Дабі, дозволяє підвищити енергоефективність споруди та її здатність витримувати пустельні умови. Розумний фасад регулює потрапляння сонячного світла в будівлю, а також здатен утримувати тепло всередині під час холодних ночей.

Столова вежа / Індія



Це найбільш дружна до екології розробка / Фото Archdaily

Проєкт демонструє архітектурну відповідь на сучасні кліматичні виклики. Проєкт офісу уявляє багатоповерхову вежу як серію складених павільйонів у відповідь на тропічний клімат. Концепція розділяє робочий та житловий простір та додає на кожен поверх зелені насадження.

Пішохідний міст / Німеччина



Саме через мінімалізм проєкт вирішили відкинути / Фото Archdaily

Schlaich Bergermann Partner, LAVA та Latz + Partner завоювали перемогу в міжнародному конкурсі на проєктування нового пішохідного та велосипедного мосту через річку Некар у Гайдельберзі. Мова дизайну елегантна, мінімалістична, стримана. За допомогою щедро вигнутих ліній міст забезпечує доступ велосипедистів та пішоходів з півночі на південь. Міст довжиною 700 метрів – це така собі "стежка", що пов'язує міські райони по обидва боки Некара.

Футуристична школа / Іспанія



Цей проєкт змінювали під протиепідеміологічні заходи / Фото Archdaily

Цей заклад освіти розроблений для майбутнього, що має протистояти наслідкам змін клімату, руйнівної людської діяльності, пустель та виснаження ресурсів. Нова екосистема, яка побудована над рівнем землі, уявляється як приміщення для середньої школи після пандемії.

Тут передбачена соціальна дистанція та санітарні засоби. Кожен клас у школі ізольований та має зв'язок з рештою приміщення за допомогою системи "розумних" коридорів.

Реновація цементного заводу / Китай



Ця розробка зуміла дійти до фіналу конкурсу / Фото Archdaily

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Нереалізований проєкт реконструкції старого цементного заводу в Пекіні. Будівля розташована у Хуайро, передмісті Пекіна, оточена горами та унікальним парком. Розробка адаптує цементні силосні структури, коридори з повітряними трубами, фасадні конструкції з червоної цегли. Водночас тут додадуть нові функції для підвищення життєздатності парку.