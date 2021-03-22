Louis Vuitton открыл грандиозный магазин в центре Токио. Новое здание щеголяет уникальным дизайном и впечатляющими пространствами.

Новое здание в Токио имеет семь этажей, блестящий дизайн вдохновлен бликами воды. Уникальные линии и изгибы, образованные на экстерьере здания, создают трехмерный эффект.

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Уникальный дизайн проекта принадлежит студии Jun Aoki + Peter Marino.

Шикарный дизайн / Фото Designboom

Недавно спроектированный магазин на семи этажах полон эстетики, которую усиливает модернистская пленка, что создает бесконечные цветовые вариации.

Уникальные лестницы / Фото Designboom

Интерьеры дизайнера Питера Марино пытаются подчеркнуть органичность здания. Центром внимания является центральная лестница из скульптурного дуба. Кислотные оттенки мебели Пьера Паулина и Стефана Лео дополняются четырехэтажной декоративной стеной, что демонстрирует переосмысление картины Кимико Фудзимура.

Место роскоши и шика / Фото Designboom

Магазин представляет полную коллекцию одежды для женщин и мужчин, аксессуары, ювелирные изделия, часы, ароматы, знаковые туристические наборы и городские путеводители Louis Vuitton.