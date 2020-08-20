На датском острове Борнхольм, недалеко от города Ронне, открыли отель под названием Green Solution House. Здание прошло сертификацию по самым строгим экологическим стандартам Дании и является передовым в стране.

Помещение построено посреди природного парка и умеренно использует ресурсы острова, сообщает Archdaily.

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Номера отелей и само здание используют местную воду, которая после использования проходит очистку.

Строительство было почти безотходным, а материалы для сооружения отбирали только такие, которые можно позже переделать. Сам дом является полностью безотходным.



Рядом с отелем расположено озеро / Фото Archdaily

Мы создали регенеративную систему, где фильтр из водорослей очищает сточные воды до уровня качества питьевой воды, и другой, который превращает кухонные остатки в питательные вещества и чистую энергию,

– объяснили разработчики.

Каждый номер оборудован системой, которая отслеживает, сколько ресурсов используют гости, а также регулирует микроклимат и уровень влажности.



Интерьеры лаунж-зон довольно светлые / Фото Archdaily

Архитектурная студия сосредоточилась на местных материалах, чтобы как можно меньше транспортировать с материка. В частности бетонные и гранитные элементы полностью изготовлены на самом острове. Меню в ресторане составлено из блюд, которые традиционны для острова.

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Активные материалы, включая ковры, гипсокартон и мембрану крыши, помогают очищать воздух, тогда как большие окна и мансардные светильники – обеспечивают светом персонал и гостей заведения.

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