В гармонії з природою: на острові в Данії відкрили екологічний готель – фото
На данському острові Борнхольм, що неподалік міста Ронне, відкрили готель під назвою Green Solution House. Будівля пройшла сертифікацію за найбільш строгими екологічними стандартами Данії та є передовою в країні.
Приміщення побудоване посеред природного парку та помірно використовує ресурси острова, інформує Archdaily.
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Номери готелів та сама будівля використовують місцеву воду, яка після використання проходить очищення.
Будівництво було майже безвідходним, а матеріали для споруди відбирали лише такі, які можна пізніше переробити. Сам будинок є повністю безвідходним.
Поряд з готелем розташоване озеро / Фото Archdaily
Ми створили регенеративну систему, де фільтр з водоростей очищає стічні води до рівня якості питної води, та інший, який перетворює кухонні залишки на поживні речовини та чисту енергію,
– пояснили розробники.
Кожен номер обладнаний системою, яка відстежує скільки ресурсів використовують гості, а також регулює мікроклімат та рівень вологості.
Інтер'єри лаундж-зон є доволі світлими / Фото Archdaily
Архітектурна студія зосереджувалась на місцевих матеріалах, щоб якомога менше транспортувати з материка. Зокрема бетонні та гранітні елементи повністю виготовлені на самому острові. Меню у ресторані складене зі страв, які традиційні для острова.
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Активні матеріали, включаючи килими, гіпсокартон та мембрану даху, допомагають очищати повітря, тоді як великі вікна та мансардні світильники – забезпечують світлом персонал та гостей закладу.
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