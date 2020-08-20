На данському острові Борнхольм, що неподалік міста Ронне, відкрили готель під назвою Green Solution House. Будівля пройшла сертифікацію за найбільш строгими екологічними стандартами Данії та є передовою в країні.

Приміщення побудоване посеред природного парку та помірно використовує ресурси острова, інформує Archdaily.

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Номери готелів та сама будівля використовують місцеву воду, яка після використання проходить очищення.

Будівництво було майже безвідходним, а матеріали для споруди відбирали лише такі, які можна пізніше переробити. Сам будинок є повністю безвідходним.



Поряд з готелем розташоване озеро / Фото Archdaily

Ми створили регенеративну систему, де фільтр з водоростей очищає стічні води до рівня якості питної води, та інший, який перетворює кухонні залишки на поживні речовини та чисту енергію,

– пояснили розробники.

Кожен номер обладнаний системою, яка відстежує скільки ресурсів використовують гості, а також регулює мікроклімат та рівень вологості.



Інтер'єри лаундж-зон є доволі світлими / Фото Archdaily

Архітектурна студія зосереджувалась на місцевих матеріалах, щоб якомога менше транспортувати з материка. Зокрема бетонні та гранітні елементи повністю виготовлені на самому острові. Меню у ресторані складене зі страв, які традиційні для острова.

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Активні матеріали, включаючи килими, гіпсокартон та мембрану даху, допомагають очищати повітря, тоді як великі вікна та мансардні світильники – забезпечують світлом персонал та гостей закладу.

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