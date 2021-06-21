Гармония покоя и уюта: как выглядит идеальный фермерский дом в Испании

Реновация старых домов всегда предполагает впечатляющую трансформацию. Старые фермерские дома обладают особым шармом, подчеркнуть который – главная задача дизайнеров.

Реставрация старого фермерского дома Masia de Can Perpinyà является творением студии Aramé. Дом построили еще в 18 веке, поэтому команде пришлось поработать над тем, чтобы максимально сохранить историчность здания.

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Еще в начале 2000-х годов дом был заброшен, но новые владельцы решили вдохнуть в него новую жизнь.

Дом расположен в живописном месте / Фото Archdaily

Старый сарай превратился уютный односемейный дом новых владельцев. Они получили замечательное пространство для жизни и работы.

Дизайнеры сохранили исторический облик здания / Фото Archdaily

Дом организован в два этажа с разными входами, чтобы разделить бытовой и рабочий вход. Два этажа связаны между собой открытой лестницой, что обеспечивает постоянную визуальную связь между ними.

Фантастическое сочетание камня и дерева / Фото Archdaily

Главный этаж представлен в виде сплошного пространства, визуально связанного с окружающим ландшафтом через большие окна. Центром интерьера здесь выступает камин, который обеспечивает уютную атмосферу в любое время года.

Камин – главный элемент интерьера / Фото Archdaily

Старое заброшенное здание получило новую замечательную жизнь, даря радость своим владельцам и способствуя дальнейшему процветанию конной фермы.